Oliver Pocher (44) schlägt mal wieder um sich. Der Comedian ist dafür bekannt, dass er den ein oder anderen Influencer gerne mal durch den Dreck zieht. Unter anderem mussten bereits Senna Gammour (42) und Gerda Lewis (29) die Bildschirmkontrolle des Komikers über sich ergehen lassen. Letztere brach dabei sogar in Tränen aus, da sie von einer Welle des Hasses überflutet wurde. Und selbst dann war es für Oli wohl noch nicht genug: Er parodierte auch ihr Weinen auf seinem Kanal. Nun teilte er gegen Heidi Klum (48)aus.

Das Topmodel lud auf ihrem Instagram-Kanal ein Video von sich mit einem Bratz-Puppen-Filter hoch. Stark geschminkt tanzte die 48-Jährige vor der Kamera herum. Auch einen Blick auf ihren nackten, durchtrainierten Bauch ließ die Blondine ihre Fans erhaschen, während aus ihrer Mom-Jeans frech der Tanga rausblitzte. Für Oli schien das Grund genug zu sein, um die Model-Mama in seiner Instagram-Story zu verhöhnen: Zu einer Bildschirmaufnahme des Videos schrieb er: "Wenn du einfach immer zwölf bleibst".

Das ist nicht Olis erster Diss gegen die Blondine. Vergangenes Jahr parodierte er zusammen mit seiner Frau Amira Pocher (29) Heidi und ihren Ehemann Tom Kaulitz (32). Der Comedian schlüpfte dabei in die Rolle der Germany's next Topmodel-Jurorin und seine Frau nahm sich Toms Figur an. Heidi schien von der Parodie jedoch unbeeindruckt zu bleiben, denn sie reagierte nicht darauf.

Getty Images Der Comedian Oliver Pocher

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit einem Bratz-Puppen-Filter

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher als Tom Kaulitz und Heidi Klum

