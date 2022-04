Lena Gerckes (34) Nachwuchs hat schon jetzt ganz bestimmte Vorlieben! Im Juli 2020 hat sich das Leben der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin komplett verändert: Ihre Tochter Zoe erblickte das Licht der Welt. Im Netz teilt die Blondine regelmäßig Eindrücke von ihrem Alltag als Mama. Auch wenn man das Gesicht ihres Töchterchens auf Bildern nie sieht, erfährt man schon so einiges über die kleine Maus: Klein Zoe fährt offenbar total auf Autos ab!

Das ließ sich jetzt jedenfalls in Lenas Instagram-Story nicht mehr länger verbergen. Mitten auf dem Spielplatz entschied sich der süße Lockenkopf für ein wippendes Spielzeugauto. "Sie ist total vernarrt in Autos", machte ihre Mama mit dem spontanen Schnappschuss deutlich. Tatsächlich scheint das kleine Mädchen die "ruckelige Fahrt" in der Holzfigur voll und ganz zu genießen, während derer sie sich an der Haltestange festkrallt.

Doch nicht nur Autos kommen bei Zoe offensichtlich gut an – auch die kreative Ader der Kleinen kommt immer wieder zum Vorschein. Dafür hat Lena ebenfalls ein Beweisbild: Ihre Hand wurde nämlich mit mehreren bunten Klebe-Steinchen verziert. Wer weiß, vielleicht kreiert Zoe später ja mal Pkws – dann jedenfalls wären ihre Leidenschaft für Autos und ihre gestalterische Kreativität vereint.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gerckes verzierte Hand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de