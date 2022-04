Amira Pocher (29) hat für einen besonders emotionalen Gänsehautmoment gesorgt! Bei Let's Dance schwebt die Österreicherin momentan gemeinsam mit Massimo Sinató (41) über das Parkett und begeistert die Zuschauer Woche für Woche mit ihren Tanzperformances. In der heutigen Show dreht sich alles um die Magic Moments der Kandidaten, in der die Frau von Oliver Pocher (44) die Beziehung zu ihrem Vater vertanzt hat. Mit ihrer Darbietung hat Amira das ganze Studio zu Tränen gerührt – darunter auch ihren Mann.

Standing Ovations und lauter Tränen – dafür sorgte Amira mit ihrer heutigen "Let's Dance"-Performance. Neben Motsi Mabuse (41), Jorge Gonzalez (54) und Victoria Swarovski (28) vergoss auch Ehemann Olli einige Tränen nach der Darbietung seiner Frau – und nahm seine Liebste nach ihrem Tanz in seine Arme. Auch Joachim Llambi (57) zeigte sich total begeistert von Amiras Mix aus Contemporary, Tango, Salsa, Paso und Rumba. "Das Emotionale kann man glaube ich nicht mehr toppen. [...] Das ist das, was wir hier sehen wollen", stellte der Juror fest.

Neben der grandiosen Jurybewertung von 30 Punkten wartete jedoch noch ein weiteres Highlight auf Amira. In einer emotionalen Videobotschaft richtete ihr Vater selbst einige rührende Worte an seine Tochter. "Ich weiß, dass ich über zwanzig Jahre nicht mit dir gewesen bin. Es tut mir leid, mein Schatz. [...] Ich wünsche dir, meiner Prinzessin, viel Glück", hieß es unter anderem in dem bewegenden Clip, der vor allem Amira zum Weinen brachte.

