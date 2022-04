Boris Becker (54) lässt sich nicht beirren! Für den ehemaligen Tennisprofi steht heute eine große Entscheidung an: Nachdem ein Gericht in London ihn zuletzt bereits wegen Steuerhinterziehung schuldig sprach, wird nun das Strafmaß verkündet. Der Sportler könnte im Gefängnis landen. Doch der Wahl-Engländer lässt sich davon nicht stressen – im Gegenteil: Boris wurde jetzt von Paparazzi beim entspannten Bummeln und Blumenkaufen abgelichtet!

So sieht ein möglicher Bald-Knasti kaum aus! Aktuelle Fotos zeigen den Blondschopf am frühen Freitag in West London. In einem lässigen Look aus Kapuzenpulli und Jeans, kombiniert mit einer Kappe, schlenderte Boris durch das Viertel. Dort kaufte er zudem ein großes Bouquet weißer Hortensien – ganz in der Farbe der Unschuld! Die Blumen stehen im Allgemeinen für Erschöpfung und Verletzlichkeit, jedoch auch für Mäßigung.

Sollte Boris für sein Vergehen tatsächlich im Knast landen, könnte ihm eine harte Zeit bevorstehen: Wie ein Experte kürzlich erklärte, sollen englische Gefängnisse alles andere als komfortabel sein. Auch Boris' Promistatus könnte ihn bei den Mitgefangenen zur Zielscheibe machen.

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

ActionPress Boris Becker am morgen seines Gerichtstermins

Getty Images Boris Becker im März 2022 in London

