Kerry Katona (41) sorgt sich um die Gesundheit ihrer Mutter! Bereits in den vergangenen Wochen merkte die Atomic Kitten-Bekanntheit an, dass ihre Mama Sue immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. Der Zustand der Seniorin sei auch der Grund gewesen, dass sich das Mutter-Tochter-Duo wieder näherkam, nachdem sie zuvor eher wenig Kontakt hatten. Jetzt gab es allerdings einen Schicksalsschlag: Kerrys Mutter erlitt einen Herzinfarkt!

Am vergangenen Samstag teilte die Sängerin via Instagram mit, dass ihre Mama Sue im Krankenhaus gewesen war. Der Herzinfarkt habe sich schon längere Zeit im Voraus angekündigt, wie die Betroffene selbst in einem Interview gegenüber OK! erzählte: "Ich fühlte mich eingeengt und hatte Schmerzen in meinem linken Arm." Um die Beschwerden zu mindern, habe Sue Medikamente eingenommen, die sie bereits häufiger bei Schmerzen zu sich genommen hatte. "Aber dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte", gab Sue offen zu.

Ihr Bauchgefühl lag nicht falsch. Nachdem die Schmerzen immer intensiver wurden, rief Kerrys Mutter einen Krankenwagen: "Sie haben viele Tests an mir durchgeführt und dann haben sie mir gesagt, dass ich einen Herzinfarkt erlitten hatte." Für die Blondine ein großer Schock: "Ich lebe allein und es ist beängstigend. Ich kann sehr froh sein, noch am Leben zu sein!"

Kerry Katona, Sängerin

Sängerin Kerry Katona auf Instagram

Kerry Katona im August 2021

