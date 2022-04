Was hat Nicole (57) in ihrem Krebskampf Stärke gegeben? Im Dezember 2020 wurden in der rechten Brust der Schlagersängerin zwei Tumoren entdeckt, die zwar klein, aber aggressiv waren. Nicole musste daraufhin direkt operiert werden – vor fünf Wochen folgte ein weiterer Eingriff. Mit der Entfernung der Tumoren gilt das Gröbste als geschafft. Nun verriet Nicole: Ihr Glaube half ihr, das Ganze so tapfer zu meistern.

Im Interview mit Bild verriet die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin, dass ihre Religion "ein wichtiger Anker in dieser schlimmen Zeit" gewesen sei. "Ich habe viel gebetet, fand Kraft im Zwiegespräch mit Gott", erzählte die 57-Jährige. Sie habe sich immer wieder vergegenwärtigt, dass Gott über dem Papst stehe und ein Mensch kaum mehr Schutz haben könne. "Darum ließ ich den Gedanken an den Tod nicht zu", betonte die Katholikin.

Doch auch Nicoles Familie stärkt ihr den Rücken. Ihr Mann Winfried sowie ihre beiden Töchter Marie-Claire und Joëlle geben ihr Halt. "Wir leben seit der Krebsdiagnose noch bewusster, genießen mehr", gab die "Ein bisschen Frieden"-Interpretin preis.

Imagebroker/ActionPress "Ein bisschen Frieden"-Interpretin Nicole

Getty Images Nicole beim ESC 1982 in Harrogate

imagebroker/ActionPress Sängerin Nicole bei einem Konzert in Luzern

