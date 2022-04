Katharina Damm kann sich nicht beklagen. Im Februar gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Leo ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seither präsentiert die werdende Mutter regelmäßig ihre wachsende Babykugel im Netz und gibt ihren Fans Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun verriet Kat, dass sie dank ihres stetig größer werdenden Bauches hin und wieder das Gefühl habe, sie sehe aus wie Obelix.

"Also ich bin jetzt in Woche 29. Das ist schwierig mit Outfits, weil viele Sachen, die man so trägt, sehen mit einem Bauch ganz komisch aus. Also man hat oft so Obelix-Vibes", plauderte die Netz-Bekanntheit in einem YouTube-Video aus. Zudem erzählte Kat, dass sie nicht über Schwangerschaftsprobleme klagen kann. "Also ich kann ganz normal lange laufen, ich muss vielleicht zwei Mal am Tag auf Toilette [...], ich bin gar nicht aus der Puste und ich bin noch flexibel", freute sich die baldige Mama.

Sie könne ihrem Alltag also ganz normal nachgehen und es sei sogar so, als wäre sie gar nicht schwanger. "Da bin ich echt megadankbar und jeden Tag denk ich mir so 'Gott sei Dank', weil ich so Angst hatte. Ich hatte so Respekt vor der Schwangerschaft", offenbarte sie ihren Fans in dem Video.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Netz-Bekanntheit

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, April 2022

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm in Palm Springs

