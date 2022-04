Kanye West (44) schießt wohl erneut gegen Pete Davidson (28)! Vor einigen Wochen brachte der Rapper die Single "Eazy" mit The Game (42) heraus. In dem Clip begrub er eine Knetfigur, die Kim Kardashians (41) neuen Freund verdächtig ähnlich sah, bei lebendigem Leibe. Nachdem der Musiker das Video hatte löschen müssen, veröffentlichte er anderes, in dem es ebenfalls gewalttätig zur Sache geht. Nun brachte Kanye wieder einen neuen Song heraus und disst Pete damit offenbar erneut!

Gemeinsam mit Future (38) brachte Kims Noch-Ehemann das Lied "Keep it Burnin" heraus. Dieses Mal sind zwar keine Bedrohungsszenen im Video vorhanden, jedoch sollen wahrscheinlich einige Textstellen an den Comedian gerichtet sein. So rappt der vierfache Vater: "Du willst keine Spannungen, Junge, du willst nur Aufmerksamkeit. Ich werde in deinem Haus auftauchen, wenn du in meinen Kommentaren auftauchst." Allerdings hat Kanye an keiner Stelle Kims neuen Liebhaber namentlich erwähnt.

Doch der Rapper singt auch über seine Noch-Ehefrau! Denn der 44-Jährige bezieht sich wohl auf das in Kims Nähe gekaufte Haus mit den Worten: "Ich kaufe ein Haus, dann sehe ich immer, wenn du zu Hause bist und ich dich vermisse." Außerdem macht der Musiker eine Anspielung auf seine Kandidatur als Präsident, bei der er gerne seine Verflossene an seiner Seite hätte.

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

MEGA Kanye West, März 2022

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

