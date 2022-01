Was steckt hinter Kanye Wests (44) neuster Immobilieninvestition? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der Rapper ein neues Haus zugelegt hat – und zwar in einer ganz besonderen Nachbarschaft: Das Grundstück, auf dem sein Vier-Millionen-Bungalow steht, grenzt direkt an das seiner Ex Kim Kardashian (41). Um nicht überboten zu werden, legte er sogar noch 370.000 Euro auf den Listenpreis drauf. Doch warum war das Haus Kanye so wichtig?

Im Interview mit Hollywood Unlocked verriet der "Donda"-Interpret, dass er das Haus nicht gekauft hat, um etwa seiner Ex aufzulauern oder sie zurückzuerobern, sondern weil er in der Nähe ihrer gemeinsamen Kinder sein möchte. "Es ist ein Trost, dass ich meine Kinder sehe und einen festen Zeitplan bekomme", erklärte der 44-Jährige. Es gebe nichts, was ihn von North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) trennen könne.

Wie oft Kanye tatsächlich in dem Bungalow sein wird, ist ungewiss – immerhin hat er sich erst im September eine moderne Villa in Malibu gekauft. Außerdem dürfte an dem 1955 erbauten Haus erst einmal eine Menge zu tun sein: Das Interieur wirkt etwas in die Jahre gekommen.

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen vier Kindern

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

