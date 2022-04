Sie schweben einfach auf Wolke sieben! Bei Der Bachelor hat Dominik Stuckmann (30) seine Traumfrau gefunden. Seit der letzten Nacht der Rosen geht der Unternehmer mit seiner Auserwählten Anna Rossow (33) durch dick und dünn. Dass er sie immer noch wie am ersten Tag verehrt, machte er einmal mehr auf eine witzige Art deutlich: Dominik gewann auf einer Kirmes eine Rose für seine Anna!

In seiner Instagram-Story teilte der 30-Jährige ein paar süße Moment von seinem Rummel-Date mit seiner Liebsten. Neben etlichen Karussellfahrten zeigte der amtierende Rosenkavalier seine Stärke bei einem typischen Jahrmarkt-Spiel. "Ich habe jetzt beim Dosenwerfen eine Rose gewonnen. Anna, willst du diese Rose annehmen? Die habe ich hart erkämpft", zeigte er sich total stolz und überreichte seiner Anna die Kunstblume. Ganz so angetan war die 33-Jährige davon aber nicht und lehnte die Schnittblume mit einem Lachen ab.

Auch in anderen Dingen sind sich Anna und Dominik manchmal nicht ganz so einig, wie die Beauty erst vor Kurzem verraten hatte. "Wir diskutieren ab und zu, weil Dominik ein absoluter Macher ist, was ich auch sehr an ihm mag. Manchmal bin ich damit aber überfordert, weil ich Dinge gern plane und lernen muss, da ein bisschen loszulassen", hatte sie im Netz erzählt.

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin 2022

Anzeige

Sevens Dominik Stuckmann und Anna Rossow im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de