Joachim Llambi (57) ist in der heutigen DSDS-Show als Gastjuror zu sehen. Doch eigentlich kennt man den Tänzer aus Let's Dance, wo er vor allem für sein scharfes Auge bekannt: Das Jury-Mitglied kritisiert die Performance der "Let's Dance"-Kandidaten auf hohem Niveau, denn nicht umsonst halten die Teilnehmer viel von seiner Meinung. Nun scheint der Juror allerdings wie ausgewechselt: Bei DSDS hält sich Joachim sehr zurück!

Llambi zeigt sich heute Abend von einer anderen Seite. Die Zuschauer twitterten daher fleißig drauf los und nahmen den Juroren in die Mangel. So warf man dem Tänzer vor, dass er bei "Let's Dance" deutlich kritischer sei. Ein weiterer Zuschauer setzte sogar noch einen oben drauf und schrieb: "Sagt mal dem Llambi, er soll seinen Stuhl höher stellen. Er guckt ja gerade über die Tischkante." Doch nicht nur das Verhalten des 57-Jährigen war Thema der Diskussion, sondern auch, dass der Tänzer bei einer Gesang-Show nichts zu suchen habe, da er ja nichts vom Musikmachen verstehe.

Joachim verteidigte sich in der Show aber selbst. Als er den Auftritt von Harry Marcello Laffontien bewertete, teilte er mit: "Viele dachten, jetzt kommt der Llambi zu DSDS und haut überall dazwischen, wieso sollte ich dazwischen hauen, wenn es so gut ist? Ich hatte Gänsehaut, vielen Dank für diesen Moment, den ich hier erleben durfte." Der Juror hatte heute wohl einfach nicht viel an den Kandidaten zu bemängeln.

Getty Images Joachim Llambi im September 2021

Thomas Burg / ActionPress Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi

