Ann-Kathrin Götze (32) sorgt für knuffigen Content im Netz! Seit Juni 2020 ist die Frau von Fußballprofi Mario Götze nicht mehr nur Influencerin, sondern auch stolze Mutter eines kleinen Jungen. Sohnemann Rome hält die Beauty und ihren Partner ordentlich auf Trab. Im Netz teilt die Schönheit regelmäßig Eindrücke aus ihrem Familienalltag – jetzt durften sich Ann-Kathrins Fans über einen neuen Schnappschuss freuen!

Via Instagram veröffentlichte die Blondine eine Aufnahme an der Seite ihres Söhnchens. Liebevoll schließt Ann-Kathrin ihren Wonneproppen in die Arme, während dieser mit seinem Schmollmund ein zartes Lächeln auf den Lippen hat. Das Duo scheint sich bestens zu verstehen – dafür braucht es auch nicht viele Worte: Ann-Kathrin versieht den Beitrag nämlich lediglich mit einem Emoji einer Weltkugel und dem eines weißen Herzens.

Die Fans des Mutter-Sohn-Gespanns sind von diesem Anblick jedenfalls hin und weg. Innerhalb kürzester Zeit häuften sich die Likes unter dem Bild – und auch zahlreiche Kommentare sammelten sich an. "Was für ein tolles Foto. Definitiv eine meiner liebsten Mutter-Sohn-Beziehungen", schwärmte beispielsweise nur eine überzeugte Followerin.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im Juli 2021

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de