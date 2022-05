Matthew Perry (52) bereitet den Fans große Sorgen. In den vergangenen Jahren machte der Friends-Star immer wieder mit seinem veränderten Aussehen auf sich aufmerksam: Offenbar wirkt sich der Gefühlszustand des Schauspielers oftmals auf sein Äußeres aus. Nach der Trennung von seiner Verlobten Molly Hurwitz im Sommer 2021 lichteten Paparazzi den US-Amerikaner ziemlich mitgenommen ab. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht – und auf denen ist Matthew kaum zu erkennen.

Statt glatt rasiert und mit gestriegelter Mähne war der 52-Jährige mit deutlichem Bartansatz und wilder Wuschelmähne in Beverly Hills unterwegs. Auf den Fotos, die The Sun vorliegen, sieht Matthew erschöpft und ziemlich grimmig aus. Er trägt ein graues Shirt, das unförmig um seinen Oberkörper herumschlabbert. In der Hand hält er einen XXL-Milchshake, den er sich während seines Bummels durch die Straßen von Los Angeles gegönnt hat.

Dass der TV-Star nicht nur schöne Zeiten durchlebt hat, ist seinen Fans längst bekannt. So hatte er unter anderem mit einer Alkohol- und Schmerzmittelsucht zu kämpfen. Genau diese Phase seines Lebens thematisiert Matthew auch in seiner Autobiografie, die im Herbst veröffentlicht werden soll. "Perry schildert darin anschaulich seinen lebenslangen Kampf mit der Krankheit und was ihn antreibt, obwohl er scheinbar alles hat", berichtete eine Quelle gegenüber Deadline.

Rachpoot/GiGi/MEGA Schauspieler Matthew Perry

Getty Images Matthew Perry im März 2017

Getty Images Matthew Perry bei der "A Doll's House Part 2"-Premiere in NYC im April 2017

