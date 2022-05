Was für ein Schock für Bachelorette-Boy Jonathan Steinig (26). Der TV-Star ist nicht nur als Influencer aktiv, sondern auch Malemodel. Seine Jobs führen ihn ab und zu auch in die USA – aktuell ist er dort mehrere Wochen unterwegs und hat ein eigenes Apartment angemietet. Auf dem Weg vom Einkaufen zurück zur Wohnung ist es nun aber zu einem schlimmen Zwischenfall gekommen: Der Berliner wurde auf offener Straße angegriffen und ausgeraubt.

In seiner Instagram-Story berichtete Jona seinen Followern von der Attacke auf ihn – und zwar noch immer ziemlich schockiert. "Da mein Apartment nur 25 Minuten zu Fuß entfernt war, dachte ich mir, ich gehe den Weg zu Fuß", begann er zu erzählen. In einer ruhigeren Gegend habe er sich dann aber schon ziemlich unwohl gefühlt. "Ich hatte schon so ein komisches Gefühl im Bauch und meine Uhr abgenommen. Wirklich eine Minute später griffen mich drei maskierte Männer von hinten an", führte er aus. Er habe sich gewehrt und deswegen glücklicherweise "nur" seine Tüte mit den neu gekauften Sachen an die Räuber verloren. "Nehmt es nicht als Beispiel, da man nie weiß, ob die Herren auch Waffen mit dabei haben", riet der 26-Jährige seinen Fans.

Ganz unbeschadet ist Jona aber nicht aus dem Vorfall herausgegangen. Er zeigte seiner Community Bilder von Kratzern und einer kleinen Wunde am Kopf. "Es hätte wirklich Schlimmeres passieren können", gab er sich jedoch tapfer. Er hoffe, dass Karma bei den Dieben für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen wird. "Karma wird die schon erwischen und wenn nicht, haben sie die Sachen vielleicht wirklich gebraucht", schrieb der Webstar.

