Boris Becker (54) wurde vom Londoner Gericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Der ehemalige Tennisspieler verbringt nun die nächsten zweieinhalb Jahre wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis. Zu der endgültigen Urteilsverkündung erschien der Sportler nicht allein, sondern mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Vor der jetzigen Gefährtin Lilian standen aber schon viele andere Frauen an der Seite von Boris.

Die erste öffentliche Beziehung von Boris war mit der monegassischen Polizistentochter Benedicte Courtin von 1986 bis 1988. Kurz darauf fand er sein Glück mit der Hamburgerin Karen Schultz, mit der er bis 1991 liiert war. Im selben Jahr lernte die Tennislegende dann Barbara (55) kennen, die er 1993 sogar heiratete und mit ihr die Söhne Noah (28) und Elias (22) bekam. Doch die Eltern ließen sich 2001 wieder scheiden, aufgrund von Boris' Affäre mit Angela Ermakova. Die beiden verbindet allerdings mehr als nur ein One-Night-Stand, denn die Russin brachte neun Monate später ihre Tochter Anna Ermakova (22) auf die Welt.

Nach Boris' erster Ehe folgten nur recht kurze Beziehungen: So datete er für ein paar Monate die Rapperin Sabrina Setlur (48). Danach trat Patrice Farameh für fünf Monate in sein Leben, bevor der Sportler dann 2003 eine zweijährige Beziehung mit der Tänzerin Caroline Rocher einging. Ebenfalls von kurzer Dauer war das Verhältnis mit dem Model Michelle Khenissi. Im Jahr 2008 kam es anschließend zu einer Blitz-Verlobung mit Sandy Meyer-Wölden (39), denn Boris machte der Blondine schon nach ein paar Monaten Beziehung einen Antrag. Die Verlobung hielt allerdings gerade mal 83 Tage an.

Im Jahr 2005 lernte der Ex-Tennisspieler Lilly (45) kennen und führte vor Sandy bereits eine Beziehung mit ihr. Die beiden trennten sich, aber feierten 2008 ihr Liebes-Combeack: Lilly und Boris verlobten sich, heirateten im folgenden Jahr und bekamen 2010 ihren gemeinsamen Sohn Amadeus (12). Doch acht Jahre später trennten sie sich voneinander und leben nun seit 2018 in Scheidung. Seit rund zwei Jahren soll der Sportler nun mit seiner jetzigen Freundin Lilian zusammen sein.

Anzeige

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Anna und Angela Ermakova in Dortmund im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker auf dem Oktoberfest 2008

Getty Images Lilly und Boris Becker bei den Laureus World Sports Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de