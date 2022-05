Wie sieht eigentlich Fiona Erdmanns (33) Sohn aus? Diese Frage haben sich ihre Fans bestimmt schon oft gestellt, denn: Die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin zeigt ihr Kind grundsätzlich nicht! In den wenigen Fällen, in denen sie Bilder von ihrer Familie ins Netz stellt, verbirgt sie Leos Gesicht mit Emojis. Doch im Promiflash-Interview verriet Fiona jetzt immerhin, wem der kleine Mann ähnlicher sieht: Ihr oder ihrem Partner Moe...

"Diese Frage ist immer eine Frage, über die gestritten wird – egal wo und mit wem wir sind", berichtete die Beauty schmunzelnd. "Also Leo hat Moes Augen, aber der Rest bin eher ich. Wenn man Kinderfotos von mir sieht, Babyfotos – dann sieht Leo aus wie ich", stellte Fiona klar. Doch die stolze Mama ergänzte: "Aber Moe ist ja ein dunkler Typ und sehr haarig... Wenn Leo älter wird, wird er wahrscheinlich mehr aussehen wie Moe." Abschließend schwärmte sie lachend: "Aber er ist sehr süß, sehr hübsch!"

Aktuell ist Fiona wieder schwanger – dieses Mal wird es ein Mädchen! Tatsächlich wird es auch nicht mehr lange dauern, bis sie ihre Tochter zum ersten Mal in den Armen halten kann: Die Geburt steht kurz bevor! Aber damit gehen für die Mama auch große Sorgen einher, denn: Ihr Baby hat sich im Bauch bisher nicht in die richtige Position gedreht und konnte auch von außen nicht gewendet werden. Deshalb zieht die 33-Jährige nun einen Kaiserschnitt in Erwägung.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann kuschelt mit ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im März 2022

