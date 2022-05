Geht Kim Virgina Hartung (26) zu doll ran? Es ist wieder so weit: Die Insel der Versuchung hat ihre Pforten geöffnet. Vier Pärchen stellen sich bei Temptation Island der ultimativen Verführung und testen ihre Beziehungen. Beim ersten Lagerfeuer sind bereits die ersten Tränen geflossen. Besonders Jessi Accit hatte sehr heftige Bilder von ihrem Freund Abdu Karakuyu zu sehen bekommen. Gegenüber Promiflash gestand die Beauty jetzt, worüber sie besonders verärgert war.

Der 22-Jährige kam der Verführerin Kim Virginia gefährlich nah. "Natürlich haben mich alle Szenen irgendwie verletzt. Was mich aber sehr sauer gemacht hat, war Kims Verhalten", betonte Jessi. Die temperamentvolle Kim ließ keine Chance aus, um bei Abdu auf Tuchfühlung zu gehen. "Es ist nicht in Ordnung, wenn er zu ihr sagt: 'Komm, bitte lass aufstehen' oder 'Drück meinen Kopf nicht so nah an dich' und sie das nicht respektiert", stellte die Blondine klar.

Trotz allem wirkte Jessi relativ gefasst, als sie die Bilder zu sehen bekam. "Obwohl ich so gelassen reagiert habe am Lagerfeuer, habe ich innerlich gebrodelt wie ein Vulkan", erklärte die Beauty ihre Reaktion. Sie hätte ihre Gefühle in diesem Moment aber auch gar nicht richtig zulassen können. "Meinen Schmerz konnte ich erst in der Villa so wirklich wahrnehmen, bearbeiten und kompensieren", fügte die Blondine noch an. Sie hätte anschließend auch sehr viel geweint.

RTL Abdu und Kim Virginia bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Jessi und Abdu, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

