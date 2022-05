Sylvie Meis (44) ist eine superstolze Mama! Gemeinsam mit seinem Ex-Mann Rafael van der Vaart (39) hat das Model einen Sohn: Damian van der Vaart (15). Aktuell bekommt die Niederländerin ihren Schatz nur selten zu Gesicht, denn: Der Nachwuchs-Kicker lebt inzwischen bei seinem Vater in Dänemark, um sich von dort aus eine Fußballkarriere aufbauen zu können. Nun stattete Sylvie Damian einen Besuch im dänischen Esbjerg ab – und freute sich riesig, ihn wiederzusehen!

Via Instagram veröffentlichte die Schönheit jetzt ein Foto, das wohl die Wiedervereinigung mit ihrem Sohn dokumentiert: Sylvie umarmt Damian überglücklich, während der 15-Jährige in die Kamera lächelt. Besonders süß: Obwohl die Mama sich hier ein bisschen auf die Zehenspitzen stellt, ist deutlich zu sehen, dass ihr Spross fast einen Kopf größer ist als sie. "Die größte Liebe im Leben. #mutterundsohn", schwärmte die Love Island-Moderatorin in der Bildunterschrift.

Die zweitgrößte Liebe in ihrem Leben ist wohl Sylvies Ehemann Niclas Castello. Die Beauty und der Künstler haben sich 2020 das Ja-Wort gegeben. Rund ein Jahr zuvor hatten die beiden sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt, die sie verkuppeln wollten: "Sie haben uns bei einem Dinner nebeneinandergesetzt. Wir haben uns auf den ersten Blick verliebt", erzählte Sylvie im Interview mit Bunte.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian van der Vaart, August 2021

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Cobra Team / BACKGRID Sylvie Meis und Niclas Castello im April 2022

Wie gefällt euch das Foto von Sylvie und ihrem Sohn?



