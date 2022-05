Tolle Neuigkeiten aus Luke Evans' (43) Liebesleben! Ende 2020 wurde bekannt, dass die On-off-Beziehung des britischen Schauspielers mit seinem Freund Rafael Olarra endgültig in die Brüche gegangen ist. Seither kommen immer wieder Gerüchte rund um das Privatleben des "Die Schöne und das Biest"-Darstellers auf. Doch die dürften jetzt wohl endgültig ein Ende haben: Luke soll nämlich tatsächlich wieder in festen Händen sein!

Das berichtete jetzt ein Freund des Schauspielers gegenüber The Sun: Demnach habe sich Luke während eines Aufenthalts in Australien in den spanischen Grafikdesigner namens Fran Tomas verliebt. Schon seit rund einem Jahr sollen sich der Brite und der Spanier treffen und mittlerweile auch gemeinsam durchs Leben gehen. "Das Paar wächst immer weiter zusammen und reist ganz heimlich gemeinsam um die Welt", erklärte der Insider weiter.

Zudem seien Luke und sein Freund wohl wie füreinander geschaffen. "Sie haben die gleiche Lebenseinstellung, den gleichen Sinn für Humor und ergänzen sich gut", betonte der Promi-Experte nämlich abschließend. Weder Luke noch Fran haben die Beziehung bislang allerdings bestätigt.

Getty Images Luke Evans im Mai 2019 in London

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, britischer Schauspieler

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, "Die Schöne und das Biest"-Darsteller

