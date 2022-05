Jakub Merlan-Jarecki hat eine schlimme Nacht hinter sich. Eigentlich läuft es im Leben des Temptation Island V.I.P.-Teilnehmers ziemlich rund: Im vergangenen Jahr hat er seiner Frau Kate (35) das Jawort gegeben und das Paar malt sich eine gemeinsame Zukunft mit Kindern aus. Jetzt hat Jakub aber von einem weniger schönen Vorfall zu berichten – und das Ganze hätte ziemlich böse ausgehen können: Der Fußballer hatte einen Autounfall.

Auf Instagram teilte Jakub zwei Videos, die ihn mitten in der Nacht auf einer dunklen Straße zeigen. Dort zeigte er sein gecrashtes Auto in der Böschung. In den folgenden Sequenzen schilderte er seinen Fans, was genau passiert war. "Ich war in Gedanken und bin in die Leitplanke gefahren. Auf der linken Seite ist der Reifen geplatzt, ich habe komplett die Kontrolle verloren. Der Airbag ist aufgegangen, bin voll draufgeknallt", erzählte er. Doch am Ende sei es bei dem Schaden am Auto geblieben – Jakub gehe es soweit gut. "Ich hatte nach dem Unglück viel Glück im Unglück [...]. Das hätte auch anders ausgehen können. Zum Glück habe ich nur ein paar Prellungen", hielt der 26-Jährige fest.

Was Jakub besonders in Erinnerung bleiben wird: Nach dem Crash hätten ihm nicht die Rettungskräfte geholfen, sondern eine Familie, die vorm Krieg in der Ukraine geflüchtet ist. "Die Leute sind aus der Ukraine geflüchtet und haben mir den Reifen gewechselt. Das war so ein hochemotionaler Moment", betonte er. Zum Dank habe er seine Retter an einer Tankstelle mit Nahrungsmitteln und den wichtigsten Dingen versorgt.

