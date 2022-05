Gülcan Kamps (39) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr neues Leben als Mama! Die Moderatorin hat im vergangenen Dezember gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian ihr erstes Kind bekommen. Inzwischen sieht man der TV-Beauty schon gar nicht mehr an, dass sie noch vor wenigen Monaten hochschwanger war – und eine XXL-Babykugel mit sich herumgetragen hat. Aber wie hat Gülcan das geschafft? Nun teilte die 39-Jährige scherzhaft ihr "Geheimrezept" mit ihren Fans...

Via Instagram veröffentlichte die Beauty einen aktuellen Schnappschuss von sich: Die frischgebackene Mutter ist wieder total schlank! "Neun Kilo sind seit der Geburt runter und viele von euch fragen mich, wie ich das geschafft habe", begann Gülcan in der Bildunterschrift. Dann teilte sie ihre "After-Baby-Body-Formel" mit dem Verweis, dass sie ironisch zu verstehen sei: "Eine große Portion Schlafmangel, täglich mehrere Stunden eine kleine Maus von fast zehn Kilo durchs Haus tragen, keine geregelten Essenszeiten, mehrere Spiel- und Singeinheiten am Tag mit ungewöhnlichen Verrenkungen und stillen", listete sie auf. Dazu komme noch das Management ihrer Ehe, ihres Alltags und ihres Berufs.

Auch im Promiflash-Interview betonte Gülcan im Bezug auf ihren Gewichtsverlust: "Ich habe direkt von Tag eins an alle Aufgaben und Pflichten für das Leben mit Baby übernommen und war dadurch fast Tag und Nacht im Einsatz. Ich wollte keine Aufgabe, die mein Kind betrifft, abgeben und habe viel Gewicht verloren." Abschließend betonte sie jedoch: "Jede Frau und jeder Körper ist anders und das sollten wir Frauen auch genauso akzeptieren. Was der Körper während der Schwangerschaft, bei der Geburt und danach leistet, ist unglaublich."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im April 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im April 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

