Sarah Engels (29) hat ein unerwartetes Rückbleibsel aus ihrer Schwangerschaft! Die Sängerin wurde im vergangenen Dezember zum zweiten Mal Mama – aktuell arbeitet sie insbesondere an ihrem After-Baby-Body und scheint nach der Geburt wieder total in Form zu sein. Ein kleines Detail an ihrem Körper geht Sarah aber etwas gegen den Strich – und daran kann sie nicht mit Sport arbeiten. "Ich habe hier tatsächlich seit der Schwangerschaft richtig Pigmentflecken bekommen, und das stört mich so sehr! Das ist so richtig dunkel und von Weitem sieht es wirklich manchmal aus, als hätte ich einen Schnurrbart...", erzählte sie auf Instagram.

