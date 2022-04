Wie ist bei Tim Stammberger (28) und Laura Michelle eigentlich der Funke übergesprungen? Im August 2021 machten die Influencer ihr Liebes-Glück offiziell – zusammen waren der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die Beauty damals aber schon länger. Spätestens seit ihrem Outing posten die beiden Turteltauben regelmäßig süße Pärchenbilder von sich – doch wie genau lernten sich Tim und seine Laura damals denn überhaupt zum ersten Mal kennen?

Das Geheimnis um ihr Kennenlernen wurde nun durch einen Zufall über Lauras Instagram-Story gelüftet. Dort zeigte die Blondine nämlich ein XXL-Shirt und verriet, dass sie durch dieses Kleidungsstück mit Tim erstmals in Kontakt kam – die Geschichte dahinter: "Tim war auf meiner Explorer-Page mit seiner Story [...] und ich so 'Oh mein Gott, woher ist das Shirt?'" Um die Marke zu erfahren, schrieb die Schönheit den Hottie dann also kurzerhand einfach deswegen an.

Erst nach dem Absenden ihrer Nachricht realisierte Laura, dass es sich dabei ja um Tim handelte, dem sie gerade in die DMs geslidet war. "Ich würde das heutzutage wohl nie wieder so machen", verriet Laura. Inzwischen könne sie über diesen Move allerdings lachen. Für einen kurzen Augenblick habe die Netz-Bekanntheit sogar noch überlegt, die Nachricht wieder zurückzuziehen. Da hatte Tim diese allerdings schon geöffnet und geantwortet – seitdem standen die beiden dann kontinuierlich in Kontakt.

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Laura mit Tims Shirt

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Laura Michelle und Tim Stammberger im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de