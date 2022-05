Es war ein ganz besonderer Moment für sie! Nicole (57) bewegte ihre Fans Ende April mit offenen Worten: Denn die ESC-Gewinnerin von 1982 verriet, dass bei ihr bereits im Dezember 2020 Brustkrebs diagnostiziert worden war. Auch in den schweren Wochen der Behandlung der Tumore verlor die Musikerin die Hoffnung nie – und schaffte jetzt den Weg zurück auf die Bühne. Nicole gab ihr erstes Konzert seit der Erkrankung.

Wie Bild berichtete, trat Nicole am gestrigen Samstag in der Dominikanischen Republik auf. Dort wurde die wohltätige "Nacht des deutschen Schlagers" veranstaltet. Mit Tränen in den Augen sang die 57-Jährige unter anderem ihren ESC-Hit "Ein bißchen Frieden". "Ich bin hier, um singend zu helfen", ließ die Sängerin bei ihrer Rückkehr auf die Bühne verlauten.

Mit dabei hatte Nicole auch ihr wohl wichtigstes Schmuckstück – eine Kette mit Kreuz, die der ehemalige Papst Benedikt einst gesegnet hatte. Diesen Talisman legt die gebürtige Saarländerin so gut wie nie ab.

