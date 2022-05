Khloé Kardashian (37) scheint weiterhin die Zielscheibe für einige ihrer Fans zu sein! In den vergangenen Wochen erntete die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit immer wieder Hate – beispielsweise, weil sie für ihre Tochter True Thompson (4) eine Geburtstagsparty mit kleinen Kätzchen organisierte, oder aber auch für die Tatsache, dass sie ihre Bilder zu sehr bearbeite. Jetzt hagelte es erneut heftige Kritik – und zwar aus folgendem Grund: Khloé erweiterte den Spielzeug-Fuhrpark ihrer Kleinen!

In ihrer Instagram-Story filmte die Beauty, wie ihr Nachwuchs in einem pinkfarbenen Spielzeug-Bentley samt Glitzer-Lackierung über den Hof cruiste. Das neue Gefährt zauberte der kleinen True ein breites Lächeln ins Gesicht – ein Teil von Khloés Followern kann hingegen nur den Kopf schütteln. "Großartig, noch ein Kardashian-Mitglied in einem Bentley", scherzte ein User und untermalte seinen Kommentar mit einem Emoji, der die Augen verdrehte.

Ein anderer Nutzer kritisierte Khloé sogar für den Kauf des Spielzeugs: "Ihr achtet so gar nicht darauf, wie eure exzessiven Ausgaben für die Außenwelt aussehen!" True habe inzwischen doch schon genug Spielzeug und müsse nicht noch weiter damit überhäuft werden. Khloé selbst steht dem Shitstorm hingegen gelassen gegenüber: "Ähm, ihr wisst schon, dass das kein echter Bentley ist?!"

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im November 2021

