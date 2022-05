Estefania Wollny (20) ist kaum wiederzuerkennen! Gemeinsam mit ihren Schwestern hat die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Gewicht vergangenes Jahr den Kampf angesagt – und tatsächlich einige Kilos verloren: Die Sängerin ist inzwischen total schlank! Mit den purzelnden Pfunden ist wohl auch ihr Selbstbewusstsein gestiegen: Inzwischen postet die Influencerin regelmäßig Ganzkörperfotos von sich und präsentiert stolz ihren neuen Body. Obendrauf hat Estefania sich jetzt auch noch ein kleines Umstyling gegönnt – und ihre Fans feiern ihr neues Ich!

Via Instagram veröffentlichte die 20-Jährige jetzt einen hübschen Schnappschuss von sich, der sie beim Frisör zeigt: Estefania hat sich einige Zentimeter ihrer langen Haare abschneiden lassen, sodass sie ihr jetzt nur noch knapp bis zur Brust reichen – zusätzlich ließ sie sich einen wesentlich helleren Blondton verpassen. Die zweitjüngste Tochter von Silvia Wollny (57) ist total happy mit dem Endergebnis. Ihr selbstbewusster Blick auf dem Foto spricht Bände!

Auch ihre Follower kommen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Este, du siehst so schön aus!", jubelt ein Abonnent. "Du hast dich so krass gemacht in letzter Zeit, wow! Megaschön", betont ein anderer. Auch Stars wie Joey Heindle (28) oder Sonny Loops machten Estefania Komplimente für ihren neuen Look. Wie gefällt euch ihre Frisur? Stimmt ab!

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, 2020

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober, 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

