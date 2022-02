Sie will als Musikerin richtig durchstarten! Estefania Wollny (19) nahm 2019 beim DSDS-Casting teil und konnte die Jury rund um Dieter Bohlen (67) restlos von sich überzeugen. Im Recall war dann aber leider schon Schluss und die Tochter von Silvia Wollny (57) schied aus. Dennoch war die Teilnahme an der Castingshow erst der Startschuss für die Musikkarriere der TV-Bekanntheit: Sie brachte danach schon einige eigene Songs raus und durfte damit sogar im Fernsehgarten auftreten. War ihr Rauswurf damals also ein Fehler? Promiflash verriet Estefania, wie sie heute zu der Jury-Entscheidung steht.

"Ich würde nicht sagen, dass die Jury eine Fehlentscheidung getroffen hat, weil die Juroren ja ihre eigene Meinung haben", stellte die 19-Jährige im Promiflash-Interview klar. Das sei ja auch okay so, denn sie habe es als Sängerin ja trotzdem weit gebracht. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mit der Musik so gut läuft", gab Estefania sich bescheiden. Deshalb sei es für sie auch keine Genugtuung, dass sie jetzt trotz ihres Recall-Aus so viel musikalische Erfolge habe. "Es hätte genauso gut sein können, dass es nicht gut läuft, wenn ich in der Show weitergekommen wäre", erklärte sie.

Aber es kam anders und die musikalische Karriere der zweitjüngsten Wollny-Tochter kommt jetzt wohl erst so richtig in Fahrt! Zuletzt schrieb sie einen emotionalen Song für ihre Zwillingsneffen, der ihre Familie zu Tränen rührte. Und das ist nicht alles, Estefania hat für dieses Jahr einiges geplant. "Ganz oben auf der Liste steht ein Album und da freue ich mich mega drauf!", erzählte sie stolz gegenüber Promiflash.

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Anzeige

RTL II Estefania Wollny

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Juli 2021

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im November, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de