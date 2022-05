Eric Sindermanns (33) Freundin muss über vieles hinwegsehen! Im vergangenen Jahr hat sich der einstige Frauenheld Hals über Kopf in Katharina Hambuechen verliebt. Das Paar führt zwar eine Fernbeziehung – versucht aber, jede freie Minute miteinander zu verbringen. Aktuell tut sich in dem Leben des Designers aber einiges: Er veröffentlicht in wenigen Tagen seinen Song "Wollte immer Promi sein", inklusive eines provokanten Musikvideos, in dem er sich unter anderem mit Emmy Russ (22) im Liebesbett wälzt. Für seine Liebste ist das ganz und gar nicht leicht, wie Eric Promiflash verriet. Die beiden streiten deswegen sogar ziemlich oft.

Im Gespräch mit Promiflash gab der 33-Jährige zu, dass seine Partnerin nicht gerade entzückt von seinen musikalischen Plänen ist. "Sagen wir es mal so, sie war vom Musikvideo alles andere als begeistert, da ich mit Emmy Russ nackt im Bett lag", erzählte er. Für ihn sei das nur Show – für Katha aber keine harmlose Sache. "Wir geraten öfters mal aneinander aufgrund meines Jobs. Für sie ist die Show-Welt nicht immer einfach zu verstehen, da sie davor ein sehr konservatives Leben geführt hat und noch dazu einen seriöseren Job ausübt", schilderte der Ex-Handballer. Trotzdem soll es nicht bei nur einem Song bleiben – Eric hat vor, auf der Bühne durchzustarten und dafür muss er nachlegen.

Aber würde der Ex on the Beach-Star für die Liebe zurückstecken? Seine Devise ist derzeit klar. "Auch wenn es meine Freundin nicht gerne hört, aber meine Karriere hat oberste Priorität. Ich habe dafür jahrelang gekämpft und werde jetzt nicht schlappmachen", hielt er fest. Ihm sei es wichtig, sich verschiedene Standbeine aufzubauen.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer Dr.Sindsen

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

