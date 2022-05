Wie kam Calvin Kleinen (30) bei den vergebenen Frauen an? Der Rapper stellte sich schon zweimal dem Treuetest der Extraklasse. Einmal bei Temptation Island und einmal bei der Promi-Version – beide Male scheiterte er aber kläglich. Nun stattete er den Kandidaten in der aktuellen Staffel als besonderer Gast einen Besuch ab und mischte die Villa der Girls auf. Aber wie kam der Auftritt bei den vergebenen Ladys Jessi, Elli, Gloria und Michelle an? Promiflash hat nachgefragt.

Einige der Mädels konnte Calvins Performance absolut abholen – andere eher weniger. Gloria erzählt Promiflash, dass sie sich total über den Frauenschwarm gefreut hat: "Er ist ja der 'Temptation Island'-Star. Es war einfach supercool, dass er da war." Sie nutzte direkt die Gelegenheit, um ihren Mann Niko mit dem Muskelmann eifersüchtig zu machen – und würde sogar mal mit ihm ausgehen, wenn sie nicht in einer Beziehung wäre. Auch Jessi begeisterte die Anwesenheit des 30-Jährigen. "Calvin, die kleine Rampensau! Im ersten Moment habe ich mich mega gefreut, ihn zu sehen und mit ihm feiern zu dürfen", erinnert sich die Blondine, fügt aber hinzu: "Relativ schnell war mir aber auch bewusst, dass, wenn er bei uns ist, er auch zu den Jungs gehen wird. Darüber war ich natürlich weniger erfreut."

Elli hingegen war nur so semi-begeistert: "Ich finde ihn ganz lustig, aber ich bin kein Calvin-Fan." Diese Einstellung teilt auch Michelle – sie hätte sogar ganz gut auf den Playboy verzichten können. "Ich hätte lieber ein Date gehabt oder ein Lagerfeuer", betont sie.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

RTL+ Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2022

RTL Gloria Glumac und Calvin Kleinen

RTL Gloria, Elli, Michelle und Jessi, "Temptation Island"-Kandidatinnen

