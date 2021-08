Herzogin Kate (39) beweist erneut ihr fotografisches Talent! Dass die Frau von Prinz William (39) selbst gerne hinter der Kamera steht, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein: Regelmäßig begeistert die gebürtige Britin ihre Follower mit Schnappschüssen von ihren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3). Jetzt hat Kate ein neues Foto von ihrem Töchterchen geschossen – und teilt das nun im Netz mit ihren Fans!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Familie postete die 39-Jährige kürzlich eine Aufnahme, die Charlotte mit einem Schmetterling zeigt. Die Sechsjährige hält auf dem Bild das Insekt ganz vorsichtig in ihren Händen – und blickt dabei neugierig auf das Tier herab. In der Bildunterschrift unter dem Post verriet Kate, dass das Foto im Rahmen der wohltätigen Aktion "Save Butterflies" entstanden sei. Das Projekt ruft Menschen aus aller Welt dazu auf, Schmetterlinge in ihrer Umgebung zu zählen.

Die Community der Royals ist von diesem seltenen Anblick hin und weg. Innerhalb eines Tages bekommt der Beitrag fast 800.000 Likes – und in der Kommentarspalte unter dem Post finden sich zahlreiche Komplimente. "Aw! So ein tolles Foto von Charlotte" und: "Was für eine wunderschöne kleine Prinzessin", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen unter dem Post.

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinzessin Charlotte im August 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George und Charlotte

Getty Images Herzogin Kate mit Prinzessin Charlotte, Juli 2017

