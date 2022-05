Giuliana Farfalla (26) möchte eine Familie gründen! Vor wenigen Wochen hat das Model verkündet, glücklich vergeben zu sein. Wer ihr Freund ist, hat die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin bisher zwar nicht verraten – das Duo ist aber zusammen nach Dubai ausgewandert, um sich dort eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Und wie die aussehen soll, weiß Giuliana schon jetzt ganz genau: Das Reality-TV-Sternchen möchte heiraten und Kinder.

Im Gespräch mit Promiflash betonte die 26-Jährige, wie ernst es ihr mit ihrem neuen Partner ist. "Ich will heiraten. Ich habe ihm schon gesagt, wenn ich in fünf Jahren keinen Ring am Finger habe, dann verschwendet er meine Zeit", witzelte sie und machte ihrem Liebsten indirekt etwas Druck. Der sieht das Thema aber ähnlich – und denkt ebenfalls über die Zukunft nach. "Wir haben die gleiche Vision, wir wollen auch Kinder haben", erzählte Giuliana. Aufgrund ihrer Transgender-Vergangenheit ist es der Beauty zwar nicht möglich, selbst schwanger zu werden – doch das Paar hat schon einen genauen Plan. "Er weiß, dass ich auf natürlichem Wege keine bekommen kann. Aber eine Leihmutter oder ein Kind zu adoptieren, ist nicht verkehrt. Ein kleines Baby, das keine Mama hat – da bin ich gerne zur Stelle", hielt sie fest.

Aber wie hat ihr Freund darauf reagiert, dass die gebürtige Herbolzheimerin keine eigenen Kinder bekommen kann? "Er ist natürlich traurig, er hätte gerne eigene Kinder. Aber dafür werden wir eine Lösung finden. Für mich ist es okay, wenn das Kind nicht meine Gene hat", berichtete sie. Das Thema anzusprechen, sei für sie aber nie ein Problem gewesen. "Wenn er mich liebt, wird er bei mir bleiben und er wird mich nicht verlassen deswegen", meinte sie.

