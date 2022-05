Nun scheint auch Kim ihr Happy End gefunden zu haben! Im vergangenen Jahr versuchte die Bayerin ihr Glück bei Bauer sucht Frau. Zwar hatte sie sich eigentlich für Ackerbauer Peter beworben, sattelte nach dem Scheunenfest aber um und landete auf Ennos Hof. Trotz anfänglicher Euphorie wollte der Milchbauer seine Hofdame nach deren Abreise aber nicht wiedersehen. Nach dieser Pleite hat die Zugbegleiterin ihr Glück jetzt aber endlich gefunden: Kim zeigt im Netz ihren neuen Freund!

Via Instagram teilte die 21-Jährige das erste Paarfoto von sich und ihrem Partner Alex. Im Partnerlook mit Lederjacken und hellblauen Jeans strahlen die beiden darauf Arm in Arm in die Kamera. "Liebe ist, niemals ohne den anderen sein zu wollen", schrieb die einstige Kuppelshow-Kandidatin zu dem Schnappschuss und unterstrich damit, wie glücklich vergeben sie ist. Näheres zu dem Mann an ihrer Seite behielt Kim aber für sich.

Unter anderem Kerstin Scholz (29), die in der vergangenen Staffel ebenfalls ihr Liebesglück suchte, freut sich für das junge Glück. "Wahre Worte", kommentierte sie den Beitrag und likte das Bild. Die Blondine selbst hatte in Kartoffelbauer Peter zunächst ihren Traummann gefunden. Vor wenigen Wochen gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt.

RTL Enno und Kim bei "Bauer sucht Frau" 2021

Instagram / kim.mhse Kim, Ex-"Bauer sucht Frau"-Hofdame

RTL / Stefan Gregorowius Peter und Kerstin, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

