Ashley Graham (34) scheint ein echtes Multitasking-Talent zu sein! Im Januar wurden das Model und sein Mann Justin Ervin erneut Eltern. Rund zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Isaac (2) durften die Eheleute wieder zwei Jungs auf der Welt begrüßen – nämlich Zwillinge! Seit der Entbindung versorgt die Laufstegschönheit ihre Fans regelmäßig mit neuen Mama-Updates. Jetzt gewährte Ashley aber ganz besonders intime Einblicke: Sie zeigte stolz, wie sie die Twins gleichzeitig stillt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 34-Jährige jetzt eine ganze Reihe von Aufnahmen, auf denen die Zwillinge an ihren Brüsten liegen. Auf den Fotos klammern sich die Jungs regelrecht an ihre Mutter – und scheinen den intimen Moment sehr zu genießen. Zusätzlich teilte Ashley noch ein paar weitere Schnappschüsse, auf denen sie die Kleinen im Arm hält. "Gute Nacht", notierte sie darunter.

Erst vor wenigen Tagen hatte die US-Amerikanerin schon einmal ganz private Aufnahmen von sich im Netz gepostet. Sie teilte ein Spiegelselfie – und dabei konnten die Follower einen Blick auf ihren After-Baby-Body erhaschen. Auf dem Bild trug Ashley lediglich einen Slip und verdeckte ihre Oberweite dabei mit einer Hand. "Hallo, neuer Bauch. Wir haben eine Menge durchgemacht. Danke", schrieb die Dreifachmutter dazu.

