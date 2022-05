Hin und wieder staunt Tom Beck (44) selbst über seinen Sohnemann! Im November 2019 wurden der Schauspieler und GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (33) zum ersten Mal Eltern. Details zu ihrem Spross, wie etwa dessen Namen, behalten die beiden aber für sich. Dafür verriet der Alarm für Cobra 11-Star nun jedoch eine Eigenschaft seines Nachwuchses: Toms Sohn wird gerne mal bockig – sehr zum Amüsement seines Papas!

Im Interview mit RTL gewährte der 44-Jährige seltene Einblicke in seinen Familienalltag und plauderte über seinen Sohn. "Er ist ein echt entspannter Geselle und immer gut drauf – eigentlich. Außer er kriegt irgendetwas nicht." Dann habe sein Junior einen ganz eigenen Kopf und sei dabei auch enorm konsequent. In diesen Situationen beobachte sein Papa den Kleinen nur staunend: "Er zieht das auch knallhart durch, was ich auch teilweise schon fast ein bisschen lustig finde."

Im vergangenen Jahr hatte Tom ebenfalls schon von seinem Leben als Vater geschwärmt. Vor allem ein Meilenstein seines Kindes hatte ihm Freude bereitet. "Gerade vor zwei Monaten hat er angefangen zu laufen, und jetzt schießt er schon die Bälle ins Tor", hatte sich der gebürtige Nürnberger gefreut.

Press Factory Chryssanthi Kavazi und Tom Beck beim Dinner von Fashion Council Germany und Cabildo de Gran Canaria

Instagram / tombeckphotos Tom Beck mit seinem Sohn

Instagram / tombeckphotos Tom Beck, Schauspieler

