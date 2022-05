Ob Nina wirklich für das Leben am Hof geschaffen ist? Neben ihrer Mitstreiterin Danielle buhlt die 54-Jährige bei Bauer sucht Frau International derzeit um die Gunst von Hans, der in Kanada als Selbstversorger lebt. Anders als im Bewerbungsvideo präsentierte sich der Landwirt seinen beiden Hofdamen sogar gertenschlank und sorgte damit für Begeisterung. Nach dem ersten Kennenlernen folgte nun aber die Arbeit am Bauernhof – doch dabei wirkte Nina recht unbeholfen.

Schon das Outfit der Blondine warf Fragen auf. In einem langen schwarzen Lackmantel wollte Nina mit anpacken. Dabei hat sich die Berlinerin sogar etwas gedacht: "Ich habe mich richtig vorbereitet, wie man sieht. Ich dachte, einen Lackmantel könnte man schnell abwaschen, falls vom Bauernhof Dreck draufkommt." Ihre Konkurrentin kann diese Klamottenwahl nur belächeln. "Am Outfit hat man gesehen, dass sie sich nicht viel Gedanken gemacht hat, in welches Umfeld sie sich begibt", merkte Danielle an.

Hans hingegen wollte seinen Fokus nicht auf das Outfit, sondern auf den Umgang mit den Tieren legen. Doch auch dabei konnte Nina nicht glänzen. Während Danielle als erfahrene Reiterin keine Berührungsängste mit den Eseln hatte, flüchtete ihre Nebenbuhlerin sogar auf den Zaun. "Da war ich so verängstig, dass ich nicht realisiert habe, was in diesem Moment passiert. Ich wollte nur schnell über den Zaun", räumte Nina ein.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause beim Scheunenfest 2021

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau International"-Hans

Anzeige

TVNOW Hans, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de