Große Überraschung für die Hofdamen von Bauer sucht Frau International-Teilnehmer Hans! Seit vergangener Woche ist wieder im TV zu sehen, wie deutschsprachige Landwirte aller Welt nach der großen Liebe suchen. In der heutigen Folge sorgt vor allem der Wahl-Kanadier für einen Wow-Moment bei seinen Auserwählten. Bei Hans sind seit seinem Bewerbungsvideo mächtig die Pfunde gepurzelt – und begeistert damit seine Hofdamen Nina und Danielle!

"Also das Erste, was ich gedacht habe, als ich Hans gesehen habe, war 'Boah, krass! Kaum wiederzuerkennen.' Hans hat sich ja mindestens halbiert und sieht 20 Jahre jünger aus. Gefällt mir, er sieht super aus!", erzählte Danielle, nachdem der gelernte Ingenieur sie und ihre Konkurrentin vom Flughafen in Ottawa abgeholt hatte. Auch Nina war von Hans' verändertem Aussehen angetan. "Hast aber viel abgenommen! Wow!", sagte sie zu dem Landwirt, als sie sich begrüßten.

Aber nicht nur seine neue Figur beeindruckte Nina. Auch die Wahl seiner Kleidung gefiel ihr gut. "Cowboys finde ich auf jeden Fall sexy und er hat mich ein bisschen an Henry Fonda erinnert", schwärmte sie. Hans gefalle ihr in echt noch besser als in seinem Bewerbungsvideo.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau International"-Hans

Anzeige

TVNOW Hans, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

Anzeige

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de