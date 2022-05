Sie teilen ihr Liebesglück mit der ganzen Welt! Im Februar 2021 machten Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) nach monatelangen Gerüchten ihre Beziehung endlich offiziell. Im vergangenen Oktober verlobten sich die Turteltauben daraufhin – und seitdem beweisen sie regelmäßig, wie verliebt sie ineinander sind. Am Montag stand für Kourtney nun ein ganz besonderes Ereignis an. Sie besuchte zum ersten Mal die Met Gala – und erschien zu diesem Mega-Event mit Travis im Partnerlook!

Auf dem roten Teppich zog das Paar mit seinem Look natürlich alle Blicke auf sich. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit setzte auf einen langen, schwarzen Rock mit einem hohen Schlitz und einer dazu passenden kurzen, weißen Bluse. Travis trug ebenfalls einen Rock, ein weißes Hemd und rundete sein Outfit mit einem schwarzen Sakko ab. Auf den Bildern wirkten Kourtney und ihr Verlobter total verliebt: Während sie sich auf einem Foto glücklich anlächeln, küssen sie sich auf einem weiteren Schnappschuss – wie gewohnt – total leidenschaftlich.

Die Fans scheinen allerdings nicht ganz so recht zu wissen, was sie von dem Auftritt der Turteltauben halten sollen. Einige User auf Twitter waren von den Outfits hin und weg. "Wie süß! Kourt und Travis kommen im Partnerlook", schrieb einer von vielen Supportern. Andere Nutzer hingegen schienen von dem Look nicht wirklich begeistert zu sein. "Was hat Kourtney da an? Sie sollte sich schnell umziehen", notierte ein weiterer Follower.

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de