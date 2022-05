Auch die Kandidaten rätseln bei The Masked Singer mit! Vergangenen Samstag fand das Finale der sechsten Staffel statt. Der Clou der Gesangsshow? Die kostümierten Promis müssen bis zu ihrem Exit ihre Identität geheim halten. Auch untereinander wissen die Stars nicht, welche Kollegen vielleicht unter den übrigen Maskierungen stecken. Trotzdem können sie natürlich mitraten. So hat der Dornteufel aka Mark Keller (56) direkt einige Freunde bei "The Masked Singer" wiedererkannt!

Im Promiflash-Interview berichtete der Bergdoktor-Star im Anschluss an das Finale: "Da muss ich sagen: Der Ork hat uns alle an der Nase herumgeführt! Bei den anderen wusste man irgendwann: Okay, das ist Ella Endlich, das ist Jeanette Biedermann… Bei dem Gorilla wusste ich auch gleich, dass es Rúrik Gíslason ist, weil wir Kumpels sind." Bei Ella (37) – alias dem Zebra – habe Mark nicht mal überlegen müssen: "Ich habe sie direkt erkannt. Wir haben ja zusammen Die Passion gemacht, dann kennt man sich."

Der Ork hatte nicht nur Mark verwirrt – sondern die gesamte Fan-Gemeinde von "The Masked Singer". Am Ende kam Schauspielerin Nora Tschirner (40) unter dem klobigen Kostüm zum Vorschein! "Ich dachte mir: Wenn ich schon alle auf die falsche Fährte locken muss, dann kann es ja wenigstens Spaß machen", berichtete sie nach ihrem Exit im Promiflash-Interview. Die Tatort-Darstellerin hatte Backstage nur Spanisch gesprochen und auf der Bühne in insgesamt sechs Sprachen gesungen – keine davon war Deutsch.

ProSieben/Willi Weber Jeanette Biedermann bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Ella Endlich, Gewinnerin von "The Masked Singer"-Staffel sechs

ProSieben/Willi Weber Nora Tschirner bei "The Masked Singer"

