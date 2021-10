Großer Schock um Jonathan Goodwin (41)! Gerade erst machte der Entfesselungskünstler seine Beziehung zu Sherlock-Star Amanda Abbington (47) im Netz öffentlich. Es folgten sogar erste Verlobungsgerüchte. Im vergangenen Jahr war Jonathan als Kandidat bei America's Got Talent aufgetreten und ist jetzt Teil der Spin-off-Version "America's Got Talent: Extreme". Bei den Proben für seinen gefährlichen Auftritt hat er sich nun stark verletzt!

Nach Angaben eines TMZ-Informanten hing Jonathan kopfüber rund 20 Meter in der Luft und trug eine Zwangsjacke, aus der er sich befreien musste. Neben ihm seien zwei Autos befestigt gewesen, die während der Performance hin- und hergependelt seien. Jonathans Ziel sei es gewesen, sich aus der misslichen Lage zu befreien und den schwingenden Autos zu entkommen. Dies sei ihm jedoch nicht gelungen und er sei zwischen die Autos geraten, die beim Aufeinanderprallen explodierten. Jonathan sei daraufhin zu Boden gestürzt.

In einem Statement bestätigt ein Sprecher der Show gegenüber People, dass der Stuntman ansprechbar gewesen und umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden sei. "Unsere Gedanken und Gebete gehen raus an ihn und seine Familie, während wir auf weitere Informationen warteten", hieß es in dem Statement weiter.

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin und Amanda Abbington, Oktober 2021

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin, September 2020

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin, Juli 2021

