Fürstin Charlènes (44) erster öffentlicher Auftritt löst große Sorgen aus! In den vergangenen Monaten hatte die monegassische Royal mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Deswegen kehrte sie von ihrer Reise aus ihrer Heimat Südafrika lange Zeit nicht zurück. Was genau Charlène fehlt, machte der Palast jedoch nie öffentlich. Nun zeigte sie sich erstmals wieder bei einem öffentlichen Event an der Seite ihres Mannes Fürst Albert (64) und ihren gemeinsamen Kindern Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7). Was auffällt: Die ehemalige Schwimmerin sah total unglücklich aus. Ehekrise oder schlechte Gesundheit – was genau belastet Charlène?

