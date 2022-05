Schon bald können die Marvel-Fans wieder ins Multiversum abtauchen – "Doctor Strange" ist zurück! 2016 war der erste Teil der Comicverfilmung in die Kinos gekommen. Schon damals begeisterte die Geschichte über Stephen Strange (Benedict Cumberbatch, 45), der magische Künste erlernt, die Zuschauer. Im Mai erscheint nun die Fortsetzung "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" – und für die US-Premiere schmissen sich die Stars so richtig in Schale!

Aktuelle Bilder des Screenings in Los Angeles am Montag zeigen die Marvel-Stars auf dem roten Teppich. Benedict Cumberbatch zeigte sich total lässig in einem grauen Anzug und mit Sonnenbrille. Co-Star Elizabeth Olsen (33) hingegen posierte sexy in einem schwarzen Smoking mit XL-Dekolleté. Benedict Wong trug zu diesem besonderen Anlass einen bläulich schimmernden Anzug mit Fliege. Rachel McAdams (43) erstrahlte in einem transparenten gelben Kleid mit Cape.

Doch worum geht es in dem neuen Marvel-Streifen? Doctor Strange sucht sich Hilfe von Wanda (Elizabeth Olsen), um den Schaden, den er mit seinem letzten Zauber verursacht hat, zu kitten. Schon im ersten Trailer war zu sehen, dass auch eine Mutiversums-Version des Zauberers selbst auftauchen wird – und für mächtig Ärger sorgt...

Getty Images Der Cast von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bei der Premiere

Getty Images Elizabeth Olsen bei der Premire von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Getty Images Benedict Wong bei der Premiere von "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" in Los Angeles

