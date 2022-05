So sexy lassen die Stars die Korken knallen! In der Nacht von Montag auf Dienstag fand wie jedes Jahr die legendäre Met Gala im Metropolitan Museum of Art statt. Das berühmt-berüchtigte Fashion-Event ist die Gelegenheit für die Superstars Hollywoods, sich ordentlich aufzubrezeln. Neben viel Glamour gab es aber auch viel Schräges zu sehen. Nach dem Ball ging der Spaß auf der After Party weiter – die Promis tauschten ihre Roben gegen Disco-Fummel ein!

Das Model Bella Hadid (25) ließ beispielsweise bei ihrer Ankunft an der Party Location sehr tief blicken. Die Beauty tauschte ihr eng anliegendes Leder-Kleid gegen einen gewagten Dessous-Look ganz in Schwarz und zog damit alle Blicke auf sich. Ihre enge Freundin Kendall Jenner (26) tat es ihr gleich und erschien ebenfalls leicht bekleidet in einem transparenten Zweiteiler. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty trug lediglich samtige Unterwäsche drunter. Auch Jared Leto (50) erschien ganz in Schwarz und wählte für die Feierlichkeiten ein Leder-Jackett samt cooler Sonnenbrille.

Die frischvermählten Eheleute Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) schlossen sich dem nicht gesetzten Motto "Transparenz" an. Der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) trug ein weißes durchsichtiges Hemd und eine farblich passende Hose. Seine Gattin setzte hingegen auf ein wenig Farbe und wählte für die After Party ein bodenlanges Kleid in Mintgrün. Sängerin Olivia Rodrigo (19) überraschte mit einer schrillen Garderobe. Sie strahlte in einem pinken Minikleid und trug dazu zwei geflochtene Zöpfe.

MEGA Bella Hadid im Mai 2022

Backgrid / ActionPress Kendall Jenner auf der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

Backgrid / ActionPress Jared Leto auf der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

MEGA Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Mai 2022

Backgrid / ActionPress Olivia Rodrigo auf der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Parker bei der Met-Gala-After-Party 2022

Backgrid / ActionPress Blake Lively auf der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

Backgrid / ActionPress Hailey Bieber bei der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

