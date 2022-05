Benjamin Melzer muss einen schweren Verlust verkraften. Der Influencer ist seit 2021 mit der Sommerhaus-Bekanntheit Sissi Hofbauer (26) verlobt. Seit einer ganzen Weile wohnen sie inzwischen auch zusammen. Doch die beiden lebten nicht alleine in ihrer Wohnung. Mit dabei war immer Bens Hund Paco. Regelmäßig ließen die Turteltauben durchblicken, dass die Französische Bulldogge wie ein Familienmitglied für sie ist. Doch nach elf Jahren musste sich das Trans-Model nun endgültig von seinem Vierbeiner verabschieden. Gegenüber Promiflash teilte Bens Management jetzt mit, wie es ihm gerade geht...

"Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war für Ben eine der längsten seines Lebens", ließ sein Management in einem offiziellen Statement gegenüber Promiflash verlauten. Wenige Tage zuvor sei bei seinem Hund ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden. Zunächst hieß es eigentlich, dass die Fellnase therapiert werden könne. Doch in der Nacht zum Donnerstag habe sich Pacos Zustand plötzlich verschlechtert: "Am Vormittag dann die traurige Gewissheit: Ben muss ihn noch am gleichen Tag gehen lassen." Für den 35-Jährigen sei der Verlust einfach schrecklich – und er müsse die Geschehnisse erst einmal verarbeiten: "Ben hat bis heute alle Termine abgesagt."

Am Donnerstag wolle der Autor im Rahmen einer Beerdigung noch einmal im Kreise seiner Familie Abschied von Paco nehmen. "Jeder weiß, Liebe kann nichts ersetzen. Wir werden alles tun, um Ben dabei zu helfen, diese Wunde bestmöglich zu heilen", hieß es im Statement seines Managements.

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Die Sommerhaus-Stars Sissi Hofbauer und Ben Melzer mit ihrem Hund Paco

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzers Hund Paco

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer mit seinem Hund Paco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de