Angelina Pannek (30) präsentiert sich im Alltag ganz anders. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Sebastian (35) sind momentan im puren Baby-Glück. Vor ein paar Monaten verkündeten sie, dass ihr Sohn, dessen Namen die beiden nicht verraten wollen, bald ein Geschwisterchen bekommt. Auch in der Schwangerschaft zeigt sich Angelina auf den Bildern ihres Instagram-Profils weiterhin gerne herausgeputzt. Doch in einem exklusiven Promiflash-Interview offenbarte sie jetzt, dass ihr Mann sie privat eher selten geschminkt zu Gesicht bekommt.

Passend zu dem Launch-Event von Michelle Hunzikers (45) Marke Goovi in Berlin zeigte sich die Beauty gestylt und mit Make-up. Fernab von solchen Events gönne sie ihrer Haut jedoch eine Pause. Sie verriet Promiflash: "In meinem Alltag laufe ich 90 Prozent der Zeit ohne Make-up rum". Um sich wohlzufühlen, müsse sie nicht zu solchen Mitteln greifen – sondern sie stehe zu ihren Makeln.

Doch auch Angelina hat Tage, an denen ihre Haut nicht ganz so frisch aussieht. Dann greife sie auch mal zum Concealer. "Es ist schon der Wahnsinn, was ein bisschen Schminke ausmachen kann", fügte sie hinzu.

Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

Angelina Pannek beim Goovi-Launchevent in Berlin

Angelina Pannek im März 2022

