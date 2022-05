Auswanderung ohne Estefania (20)? Sarafina Wollny (27) bestätigte kürzlich, dass sie und ihr Mann Peter (29) zurzeit in der Türkei leben. Auch ihre Mutter Silvia Wollny (57) könnte sich vorstellen, mit ihrem Ehemann Harald Elsenbast (61) und den Kindern in ihr liebstes Urlaubsziel für unbestimmte Zeit auszuwandern. Bislang haben sich allerdings noch nicht alle Parteien der Familie Wollny zu den Auswanderungsplänen zu Wort geäußert. Ex-DSDS-Kandidatin Estefania erzählt jetzt, wie sie momentan zu einer Auswanderung in die Türkei steht.

Exklusiv im Promiflash-Interview zeigt sich die zweitjüngste Tochter der Wollny Familie diesbezüglich nicht gänzlich abgeneigt. Dennoch stehen zum jetzigen Zeitpunkt andere Dinge auf Estefanias Prioritätenliste – wie das Singen: "Aktuell bin ich, was die Musik angeht, sehr am Pendeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht mit auswandern möchte, aber das muss ich momentan noch ein bisschen verschieben." So hält sich die 20-Jährige ihren Wohnort für die nächste Zeit offen – je nachdem, wie es zeitlich passt: "Also ich kann jetzt nicht sagen: Ich bin jetzt in Deutschland und dann bin ich in der Türkei. Das kommt ganz darauf an, was ansteht."

Trotz der Ungewissheit ihrer Pläne macht Estefania deutlich, warum sie sich ein Leben in der Türkei vorstellen kann. "Mich reizt auf jeden Fall das Wetter, weil das Wetter in der Türkei wirklich schon sehr schön ist", teilt sie gegenüber Promiflash mit. Darüber hinaus spielen zwei weitere Faktoren eine entscheidende Rolle für die Sängerin: "Dass meine Familie zum größten Teil da ist und dass das Land einfach sehr, sehr schön ist."

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im November 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober, 2021

