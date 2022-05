Lili Reinhart (25) kann es nicht fassen, was Kim Kardashian (41) körperlich für die Met Gala auf sich genommen hat! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit flanierte am Montag in einem ganz besonderen Kleid von Marilyn Monroe (✝36) über den roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York City. Um in das Designerstück zu passen, musste Kim rund sieben Kilo abnehmen. Das erzählte sie stolz in mehreren Interviews. Riverdale-Star Lili fand dafür kaum Worte, weil sie dermaßen angewidert war!

In ihrer Instagram-Story machte die Schauspielerin ihrem Ärger Luft: "Das ist so falsch, so abgefuckt auf 100 verschiedenen Ebenen, offen zuzugeben, dass man wegen der Met Gala gehungert hat, wenn man verdammt nochmal weiß, dass Millionen junger Männer und Frauen zu einem aufschauen und jedes Wort glauben, was man sagt!" Kims Ignoranz, was das Thema angehe, empfinde Lili einfach nur als jenseits von Gut und Böse und absolut ekelhaft.

Die 25-Jährige ließ es sich außerdem nicht nehmen, direkt an ihre rund 29 Millionen Follower zu appellieren, Menschen wie Kim nicht länger zu unterstützen: "Hört bitte auf diese dummen, schädlichen Promis zu supporten, deren gesamtes Image nur auf ihren Körpermaßen aufgebaut ist!" Lili sei sonst wirklich keine Person, die schnell wütend werde, aber die Toxizität des Showbusiness verleite sie manchmal dann doch dazu, an die Decke zu gehen.

Getty Images Lili Reinhart im März 2022 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

