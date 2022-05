Heute Abend geht es endlich los: Das brandneue Realityformat Club der guten Laune aus der Sat.1-Schmiede feiert um 20:15 Uhr seine Premiere. Mit dabei: Julian F.M. Stoeckel (35), Sebastian Fobe (36) oder auch Cora Schumacher (45). Nach der Absetzung von Promis unter Palmen wird es von vielen Fans schon als geheimer Nachfolger gehandelt. Doch wie funktioniert die Show eigentlich und was unterscheidet sie von ihrer in Ungnade gefallenen Vorgängerin? Promiflash fasst euch alle Infos vorab einmal zusammen!

Dass in die traumhafte Villa auf Phuket, dem Clubhaus, zehn Promis einziehen, wussten viele schon. Doch wie genau läuft die Sendung ab? Tatsächlich geht es ähnlich wie beim Palmen-Vorgänger darum, acht Folgen lang in Spielen seinen Verbleib in der Gruppe zu sichern. Kandidatin Theresia Fischer (30) beschreibt dies in der Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash wie folgt: "Man muss in Spielen darum kämpfen, gerade der Teamgeist in den Spielen, der sich entwickelt, zeigt wirklich, wer dahintersteht oder wer eher ein Einzelkämpfer ist. Das kristallisiert sich relativ schnell raus. Dann merkt man auch, mit wem man eher spielen möchte, vielleicht kann man es sich aussuchen, vielleicht aber auch nicht."

Folge für Folge muss dann aus zwei Nominierten gewählt werden, für den oder die der bezahlte Urlaub beendet ist. Selbstverständlich alles mit viel Humor und jeder Menge guter Laune. Am Ende wird ein Sieger gekürt, der 50.000 Euro Preisgeld erhält. Außer den groben Rahmenbedingungen habe die Show allerdings rein gar nichts mit "Promis unter Palmen" zu tun, wie Julian im Promiflash-Interview betonte: "Wir haben in der Vergangenheit so viel Hetze, Demütigungen und Unverschämten von den unterschiedlichsten Personen sehen müssen. Das ist bei uns ganz anders. Wir sind für Show, für Sonne, für Spaß und gute Unterhaltung. Denn wir müssen endlich begreifen, dass gute Unterhaltung nichts mit schreien, hetzen und anderen Dümmlichkeiten zu tun hat, und ich bin froh, dass die Produktion und Sat.1 somit eine Kehrtwende einführt."

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Julian Essink Theresia Fischer, "Club der guten Laune"-Kandidatin

Sat.1/ Julian Essink "Club der guten Laune"-Teilnehmer Julian F. M. Stoeckel

SAT.1/ Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

