Kailia Posey schied viel zu früh aus dem Leben! Der US-amerikanische Teenager erlangte vor allem durch die Show Toddlers and Tiaras große Bekanntheit. Das Reality-TV-Format handelt von Kindern, die an Schönheitswettbewerben teilnehmen. Kailia galt als echtes Naturtalent und gewann in der Branche einige Preise. Gestern wurde jedoch bekannt: Sie ist tot und wurde nur 16 Jahre alt. Nun ist auch bekannt, woran Kailia gestorben ist!

Kailias Familie teilte gegenüber TMZ nun diesbezüglich ein längeres Statement. "Obwohl sie ein erfolgreicher Teenager war, der eine glänzende Zukunft vor sich hatte, traf sie leider die Entscheidung, ihr Leben zu beenden", erklärten ihre Angehörigen. Des Weiteren zollten sie der einstigen Reality-TV-Darstellerin Tribut: "Sie gewann unzählige Kronen und Trophäen, nachdem sie ihr ganzes Leben lang erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen hatte."

In einem rührenden Facebook-Post hatte Kailias Mutter die schreckliche Nachricht vom Ableben ihrer Tochter geteilt. "Ich habe weder Worte noch Gedanken. Ein wunderschönes Mädchen ist von uns gegangen", schrieb sie über den schlimmen Verlust.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kailiaposey Kailia Posey, TV-Bekanntheit

Instagram / kailiaposey Kailia Posey im Januar 2022

Instagram / kailiaposey Kailia Posey, "Toddlers and Tiaras"-Star



