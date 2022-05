Jetzt rechnet Abdu Karakuyu mit Kim Virginia Hartung (26) ab! In der neuen Temptation Island-Folge feierten die vergebenen Kandidaten eine wilde Sause in der Männervilla. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin nutzte die Situation aus und küsste den Tätowierer im Pool einfach auf den Mund. Mit Promiflash sprach Abdu jetzt noch einmal über die Geschehnisse – und gab dabei preis, dass er immer noch total sauer auf Kim ist!

"Wie man sehen konnte, kam der Kuss zustande, indem sie mich an sich gedrückt hat und mich einfach geküsst hat – was gar nicht geht", wetterte der 22-Jährige im Promiflash-Interview gegen die Single-Lady. Bis heute könne er überhaupt nicht nachvollziehen, was Kim in diesem Moment geritten habe. Kein Wunder also, dass Abdu immer noch ziemlich genervt von den Geschehnissen ist. "Es hätte nie so weit kommen dürfen", meinte er.

Nikola Glumac scheint da ganz seiner Meinung zu sein. Er stellte im Interview ebenfalls klar, dass die 26-Jährige Abdus betrunkenen Zustand einfach ausgenutzt habe. Doch auch ihm gegenüber wurde Kim übergriffig. Sie fasste dem gelernten Hotelfachangestellten einfach in den Schritt! "Ich wollte das nicht, was ich ihr auch mehrmals gesagt habe", gab er ehrlich zu.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL+ Abdu Karakuyu und Kim Virginia Hartung bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige

RTL+ Abdu Karakuyu und Nikola Glumac bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de