Mickie Krause (51) ist dankbar für seine Frau. Vor wenigen Monaten wurden bei dem Schlagersänger im Rahmen der Sendung Showtime of my Life – Stars gegen den Krebs Tumore entdeckt. Seither kämpft der Entertainer gegen seine Erkrankung an. Dabei kann er sich auf die Unterstützung seiner Frau verlassen. Bei einem Gespräch über seine Krebserkrankung schwärmte Mickie nun von seiner Liebsten und ihrer langjährigen Ehe.

In einem Interview mit Bunte verriet der 51-Jährige, dass seine Gattin auch schon vor seiner Diagnose ihm oft den Rücken stärken musste. "Es gab oft Situationen, in denen mein Beruf mit familiären Terminen kollidierte und sie hat das alles abgefedert. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar, denn so eine lange Ehe ist im Showgeschäft nicht selbstverständlich", erzählte der Ballermannstar in dem Gespräch.

Vergangenes Jahr feierten der Musiker und seine Ehefrau ihren 20. Hochzeitstag. Anlässlich dieses Ereignisses teilte Mickie einen seltenen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten auf Instagram. "Hochzeitstag! Heute vor 20 Jahren wurde mir klar: 'Jetzt ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert!'", scherzte der Sänger unter dem Beitrag.

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause, Musiker

Getty Images Mickie Krause beim "Mein Star des Jahres"-Award in Hamburg, Februar 2013

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause und seine Frau an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2001

